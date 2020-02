Porto Alegre Trensurb tem horários diferenciados neste fim de semana em Porto Alegre e na Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

A Trensurb informou que as obras na ERS-118, em Sapucaia do Sul, modificarão os horários de operação do metrô neste fim de semana em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Neste sábado (01), as estações do trem serão fechadas às 22h25min – normalmente fecham a partir das 23h20min. Elas abrirão às 5h30min de

No , em função da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, os trens operarão com tabela horária especial, com intervalos menores nos momentos com previsão de maior fluxo de passageiros. Confira as tabelas horárias para domingo:

Partidas da Estação Mercado

Faixa horária Trecho Intervalo entre trens

(minutos) 5h30 – 10h58 Mercado – Novo Hamburgo 15 10h58 – 15h20 Mercado – Novo Hamburgo 10 15h20 – 22h25 Mercado – Novo Hamburgo 15 22h25 – 23h25 Mercado – Novo Hamburgo 16

Partidas da Estação Novo Hamburgo

Faixa horária Trecho Intervalo entre trens

(minutos) 5h30 – 10h07 Novo Hamburgo – Mercado 15 10h07 – 14h37 Novo Hamburgo – Mercado 10 14h37 – 22h23 Novo Hamburgo – Mercado 15 22h23 – 23h25 Novo Hamburgo – Mercado 20

