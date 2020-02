Tecnologia O Facebook já chega a mais de um terço dos habitantes do planeta

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

O Facebook divulgou seu balanço do quarto trimestre de 2019, com faturamento de pouco mais de US$ 21 bilhões (Foto: Reprodução)

O Facebook divulgou o balanço do quarto trimestre de 2019 com números bastante expressivos sobre a sua base de usuários. A empresa informou que chegou à marca de 2,89 bilhões de usuários mensais em pelo menos uma de suas plataformas – Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.

Ao longo de 2019, a companhia ganhou 250 nilhões de novos usuários em, no mínimo, um dos serviços. O Facebook tem, sozinho, cerca de 2,49 bilhões de usuários mensais, 178 milhões a mais na comparação com o final de 2018.

Apesar da alta na base de usuários, a receita teve o menor ritmo de crescimento da história da empresa para o quarto trimestre. Segundo o Facebook, o faturamento ficou em US$ 21,08 bilhões, 25% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

A taxa de crescimento da receita caiu em relação aos trimestres anteriores e deverá ficar ainda menor no primeiro trimestre de 2020. “Os fatores que causam essa desaceleração incluem a maturidade do nosso negócio, bem como o crescente impacto da regulamentação de privacidade global e de outras medidas relacionadas à segmentação de anúncios”, afirmou o diretor financeiro do Facebook, David Wehner.

O lucro do Facebook chegou a US$ 7,3 bilhões e também cresceu em ritmo menor. A alta anual para o quarto trimestre de 2019 foi de 7%, enquanto a do mesmo período em 2018 ficou em 61%.

As despesas, por sua vez, aumentaram 34% em relação quarto trimestre de 2018 e ficaram em US$ 12,2 bilhões. Em relação ao resultado anual, elas chegaram a US$ 46 bilhões, 51% mais do que em 2018. De acordo com o Facebook, um dos motivos para a alta é o aumento de 26% em sua equipe, que chegou a 44.942 funcionários.

Facebook divulgará dados somados das plataformas

Em uma aparente tentativa de aproveitar o crescimento de seus outros serviços, a empresa anunciou que nos próximos trimestres deixará de divulgar o número de usuários específico do Facebook. Em vez disso, o balanço destacará a quantidade de usuários únicos que estão em ao menos uma das plataformas.

A companhia também divulgou uma nova métrica que demonstra a receita obtida com cada pessoa em pelo menos uma das plataformas. O dado é, basicamente, a receita total do Facebook dividida pelo número de usuários em suas plataformas. No quarto trimestre de 2019, a receita por usuário ficou em US$ 7,38. Nos últimos três meses de 2018, a receita era de US$ 6,52.

