Uma mulher de 33 anos, identificada como Neila Roldão Scheffer, foi morta a tiros no fim da tarde de quinta-feira (30) em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

O crime ocorreu no bairro São Braz. O principal suspeito é o companheiro da vítima, um sargento da reserva da Brigada Militar. O homem está sendo procurado pela Polícia Civil.

O casal, que tem uma filha de 10 anos, estava em processo de separação, segundo testemunhas. O crime ocorreu na residência onde a vítima e o suspeito moravam. A polícia trata o caso como feminicídio.