Polícia Rodoviária Federal apreende R$ 300 mil na Freeway

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Apreensão ocorreu durante blitz em Gravataí Foto: PRF/Divulgação Apreensão ocorreu durante blitz em Gravataí. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada desta sexta-feira (31), policiais rodoviários federais abordaram o motorista de um automóvel que transportava cerca de R$ 300 mil, sem comprovação de origem, na Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante fiscalização, os agentes perceberam o nervosismo do condutor e resolveram fazer uma revista detalhada no carro. O dinheiro foi encontrado em um compartimento oculto no interior do veículo. O motorista não soube explicar a origem da quantia.

O homem, que tem 25 anos e é natural de Gravataí, foi apresentado na área judiciária para o registro da ocorrência. O carro e o dinheiro foram apreendidos.

