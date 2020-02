Rio Grande do Sul Funcionário da CEEE morre após sofrer descarga elétrica em Candiota

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

A empresa investiga a causa da energização indevida da rede Foto: Divulgação A empresa investiga a causa da energização indevida da rede. (Foto: Divulgação/CEEE) Foto: Divulgação

Um funcionário da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) morreu após sofrer uma descarga elétrica quando fazia a manutenção de uma rede em uma estrada em Candiota, no Sudoeste do Rio Grande do Sul.

O acidente ocorreu no fim da tarde de quinta-feria (30). A vítima foi identificada como Regis de Oliveira Cruz, 43 anos. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

A empresa investiga a causa da energização indevida da rede.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário