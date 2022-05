Porto Alegre Trenzinho volta a circular neste sábado no Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Passeios estarão disponíveis todos os dias, das 9h às 18h. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA)

Neste sábado (14), o famoso Trenzinho do Parque da Redenção volta a circular. O retorno está previsto para as 9h – se não chover – e se soma a outras atrações que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre pretende devolver a uma das áreas públicas mais procuradas para o lazer da população na capital gaúcha.

O ponto de saída para os passeios de trem é o antigo prédio do postinho, próximo ao espelho d’água, onde funciona a bilheteria. Em torno do prédio, tombado pelo patrimônio histórico, foram colocados vasos e plantas, ornamentando o local.

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) cedeu bancos da década de 30 que foram revitalizados e colocados ao lado de um poste antigo, emprestado pelo Departamento de Iluminação Pública, próximo a outro com as palavras “pare”, “olhe” e “escute”. Todo este conjunto buscar dar a ideia de uma antiga estação de trem.

Dividida em dois vagões com capacidade para 20 pessoas cada, a atração irá funcionar diariamente, das 9h às 18h, com possibilidade de horário estendido nos meses de verão. O tempo de viagem será em torno de 15 minutos, com valores de ingresso a partir de R$ 15.

O percurso passa pelo lago, em direção ao Monumento ao Expedicionário, dando a volta no parque. “Futuramente, o trem vai parar durante o percurso em alguns locais, não definidos ainda. São três possíveis pontos de parada, a serem previstos no decorrer da operação, talvez ligando as atrações”, pondera Isabel Sokolnik, diretora da Sólidos Equipamentos Infantis, empresa que venceu a licitação para operar o serviço.

Assinam o projeto do trem o engenheiro João Sokolnik e a arquiteta Mônica Gastaud. O equipamento possui acessibilidade e acessórios de segurança, como freio independente e cinto para todos os passageiros. A locomotiva é movida a diesel limpo, com painéis fotovoltaicos para gerar energia e movimentar todos os equipamentos.

Elogios

“Os passeios de trenzinho complementam as atividades de entretenimento da Redenção, como a volta dos pedalinhos, já em operação, e o Refúgio do Lago, complexo gastronômico que abre oficialmente ao público dia 19. Estas iniciativas trazem mais vitalidade ao parque e juntas fortalecem o potencial turístico da Redenção”, destaca o secretário Germano Bremm.

Usuários do parque ouvidos pela prefeitura consideram a novidade muito bem-vinda. Para a corretora de imóveis Simoni Canani, 60 anos, a atividade já se tornou uma tradição familiar. “Eu vinha quando era criança, andava no trem. Depois, trazia minha sobrinha e agora irei trazer a filha dela. São três gerações andando no trenzinho. Virou uma tradição familiar”, conta, enquanto admira o vagão.

(Marcello Campos)

