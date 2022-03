Esporte Três clubes europeus estão de olho no futebol de Neymar, que pode estar de saída do Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Craque brasileiro foi vaiado em vitória contra o Bordeaux. (Foto: Reprodução)

Em baixa no PSG, Neymar pode estar trocando de clube mais uma vez dentro do futebol europeu. Aos 30 anos de idade, o brasileiro não consegue mais render o esperado, e três gigantes da Europa estão de olho em seu futebol, uma vez que ele pode fazer parte de uma barca que deixará o PSG no fim da temporada.

Na manhã de domingo (13), o PSG, que vinha de derrota para o Real Madrid, na Champions League, venceu o Bordeaux, em casa, por 3 a 0, e segue sendo líder absoluto da Ligue 1. Neymar foi as redes na vitória, junto a Mbappé e Paredes. Todavia, apesar do gol, o camisa 10 foi vaiado pelos torcedores do clube francês.

Em meio a tudo isso, a Premier League pode ser um real destino para o brasileiro. Pep Guardiola gosta do futebol do brasileiro e aprova a sua chegada em Manchester. No entanto, o City tem outras prioridades no mercado, como Haaland, do BVB e Kane, do Tottenham, já que um centroavante é o que falta no time do catalão.

Newcastle?

Ainda segundo informações do portal todofichajes, Neymar poderia pintar no novo rico do futebol europeu, Newcastle, que estaria disposto a entrar com tudo para tirá-lo do Paris, já que montante não seria problema e Neymar seria a primeira grande contratação do novo projeto do clube. No entanto, jogar em um time de meio de tabela da Premier League não está nos planos do brasileiro.

Por fim, voltar ao Barcelona, clube que viveu seu auge, é uma opção, mas a crise financeira que enfrenta o clube da La Liga deixa tudo mais complicado. De toda forma, Neymar e Barcelona podem ganhar novos capítulos na próxima temporada.

