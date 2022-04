Mundo Três corpos com marcas de torturas são encontrados na Ucrânia, que enfrenta bombardeio intenso no leste

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

A Ucrânia acusa as tropas russas de massacres, o que o governo da Rússia nega

As autoridades ucranianas informaram a descoberta de três corpos de homens com marcas de torturas em uma vala perto de Bucha, uma área que foi ocupada durante semanas pelas tropas russas, que neste sábado bombardearam Kharkiv e outras cidades do leste do país.

Os cadáveres, retirados de uma vala da localidade e Myrotske, estavam com as mãos amarradas e os olhos vendados, afirmou o chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov. “As vítimas foram torturadas durante muito tempo (…) No final, cada uma recebeu um tiro na têmpora”, disse.

Myrotske fica perto de Bucha, cidade da região de Kiev que virou símbolo das atrocidades da guerra na Ucrânia desde a descoberta, no início de abril – após a saída das tropas russas -, de dezenas de corpos de pessoas com roupas civis espalhados pelas ruas.

“De acordo com informações preliminares, os ocupantes tentaram ocultar as provas de seus abusos, jogaram os corpos em uma vala e cobriram com terra”, disse Nebytov a respeito do cenário em Myrotske.

A Ucrânia acusa as tropas russas de massacres, o que o governo da Rússia nega. Moscou alega que os corpos encontrados são uma encenação do governo de Kiev.

