Três gols em dois jogos, Gabriel Silva termina a temporada de 2022 em alta no Grêmio

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Gabriel é um ativo do Grêmio e postulante a futura venda e neste ano, teve seu contrato renovado até 2025 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Gabriel é um ativo do Grêmio e postulante a futura venda e neste ano, teve seu contrato renovado até 2025 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Acabou a Série B e com uma notícia esperançosa para o torcedor do Grêmio. Um dos jogadores testados nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro deu boa resposta e foi protagonista. Gabriel Silva, com três gols em dois jogos foi elogiado por Renato Portaluppi e encerrou a competição com boas perspectivas para a temporada de 2023.

Com Renato, antes de ser titular contra o Tombense, o atleta ainda não tinha recebido nenhuma oportunidade. O último jogo tinha sido na derrota para o Criciúma, que seria o último jogo de Roger Machado.

A primeira chance para o jogador, aconteceu no empate contra o Tombense, marcou o gol de pênalti. Contra o Brusque, marcou duas vezes. Gabriel teve seu contrato renovado até 2025. O atleta até recebeu uma sondagem do Shakhtar Donestsk, antes da guerra entre Rússia e Ucrânia.

