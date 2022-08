Polícia Três indígenas são presos por invasão a reserva localizada no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Segundo a PF, cerca de 20 indígenas invadiram a aldeia no último sábado e entraram em conflito com locais Foto: Polícia Federal/Divulgação (Foto: PF/Divulgação) Foto: Polícia Federal/Divulgação

A PF (Polícia Federal) confirmou, nesta segunda-feira (01), que investiga o conflito que culminou em uma tentativa de homicídio, no final de semana, na Terra Indígena Ligeiro, localizada em Charrua, no Norte do Rio Grande do Sul. Um índio segue internado, em observação, em decorrência de um disparo de arma de fogo.

Até o momento, três armas de fogo e diversas munições foram apreendidas na região. As diligências da Polícia Federal contam com o apoio da Brigada Militar.

Segundo a PF, cerca de 20 indígenas invadiram a aldeia no último sábado (30) e entraram em conflito com locais. Três deles foram capturados pelos residentes da Ligeiro, e ficaram “detidos” na cadeia da terra até a chegada da Polícia Federal. Posteriormente, eles acabaram tendo prisão em flagrante decretada pela Justiça.

