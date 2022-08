Porto Alegre Operação combate a venda ilegal de ambulantes no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

A ação visa coibir o comércio irregular de ambulantes na rua Voluntários da Pátria e entorno Foto: PMPA/Divulgação A ação visa coibir o comércio irregular de ambulantes na rua Voluntários da Pátria e entorno (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, desencadeou nesta segunda-feira (1º), mais uma edição da operação Calçada Livre no Centro de Porto Alegre. A ação visa coibir o comércio irregular de ambulantes na rua Voluntários da Pátria e entorno.

Além da Guarda Municipal e Brigada Militar, fiscais municipais e Corpo de Bombeiros também integram os trabalhos, que ainda envolvem a desobstrução de calçadas e vias da região. Os trabalhos ocorrem de forma periódica visando à segurança, regularização do comércio e o bom andamento das obras de revitalização do Quadrilátero Central.

“De forma preventiva estamos atuando para impedir o comércio ilícito, principalmente em calçadas da Voluntários da Pátria. Além de prejudicar o lojista regular, a venda ilegal de produtos fomenta o contrabando de mercadorias”, diz o secretário-adjunto municipal de Segurança, Comissário Zottis. Denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153 e 156.

Obras

As obras de revitalização e urbanização do Quadrilátero Central compreendem nove ruas do Centro Histórico. O investimento previsto é de R$ 16 milhões. As intervenções englobam desde ampliação de calçadas, como a remodelação de vias, melhorias na pavimentação, iluminação pública, ampliação do sistema de videomonitoramento e renovação da rede de abastecimento de água. Iniciada em junho e liberada por etapas, as obras devem ser concluídas em 18 meses.

