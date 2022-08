Porto Alegre Começa na quarta-feira força-tarefa para atualização do cartão TRI Escolar, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

A atualização é necessária para a concessão dos descontos previstos na lei municipal 12.944/21 Foto: Samuel Maciel/PMPA A atualização é necessária para a concessão dos descontos previstos na lei municipal 12.944/21. (Foto: Samuel Maciel/PMPA) Foto: Samuel Maciel/PMPA

A SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), juntamente com a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), inicia nesta quarta-feira (03) uma força-tarefa para atualização do cartão TRI Escolar de aproximadamente 20 mil estudantes que já fizeram a renovação ou a primeira via nas entidades estudantis.

Até o dia 15 de setembro deverão comparecer à sede da Smed (Secretaria Municipal de Educação), no Centro de Porto Alegre, ou no Posto do Terminal Triângulo, na Zona Norte, os estudantes que possuem cartão abaixo do número 98.0300748216. Quem entregou a documentação a partir do dia 15 de julho ou solicitou a segunda via nesta data não precisa se deslocar a estes locais.

A atualização é necessária para a concessão dos descontos previstos na lei municipal 12.944/21. Conforme a legislação, o aluno pode ter desconto de 25%, 50%, 75% e 100%. A faixa em que o estudante se enquadra depende da renda familiar per capita e do nível de ensino.

Mês de nascimento

Para facilitar o atendimento foi montado um calendário de acordo com o mês de nascimento do estudante. Nos dias pré-estabelecidos, os beneficiados devem comparecer a um dos locais levando o cartão.

“É muito importante o comparecimento de todos para o recebimento do benefício a que tem direito conforme a nova lei. O atendimento é bastante rápido e, a partir dele, o aluno já poderá adquirir créditos com os percentuais de desconto que tem direito”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Confira o calendário:

Nascidos em janeiro: 3 e 4 de agosto

Nascidos em fevereiro: 5 e 8 de agosto

Nascidos em março: 9 e 10 de agosto

Nascidos em abril: 11 e 12 de agosto

Nascidos em maio: 15 e 16 de agosto

Nascidos em junho: 17 e 18 de agosto

Nascidos em julho: 19 e 22 de agosto

Nascidos em agosto: 23 e 24 de agosto

Nascidos em setembro: 25 e 26 de agosto

Nascidos em outubro: 29 e 30 de agosto

Nascidos em novembro: 31 de agosto e 1º de setembro

Nascidos em dezembro: 2 e 5 de setembro

De 6 de setembro até 15 de setembro para quem perdeu o prazo.

Locais: sede da Smed (rua dos Andradas, 686) e Terminal Triângulo (Assis Brasil, s/nº).

