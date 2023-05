Porto Alegre Três linhas de ônibus terão viagens ampliadas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Incremento será em dias úteis, o que melhora a frequência do atendimento em toda a tabela Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre ampliará em 43 viagens o sistema de transporte coletivo a partir desta segunda-feira (22). A adição será nas linhas 397 – Bonsucesso, 398 – Pinheiro e 494 – Rubem Berta.

O incremento será realizado em dias úteis, o que melhora a frequência do atendimento em toda a tabela, principalmente nos horários de pico: manhã e tarde. Para a linha Bonsucesso, o aumento será de 11 viagens – seis no sentido bairro/Centro e cinco no sentido Centro/bairro. Para os itinerários das linhas Pinheiro e Rubem Berta, serão 16 viagens acrescidas – oito por sentido.

“Nossa equipe técnica analisa diariamente o sistema de transporte para realizar o planejamento sempre com o foco no melhor atendimento do usuário do transporte coletivo. Essa ampliação faz parte dos incrementos previstos dentro do programa Mais Transporte”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

Trânsito para o Grenal

O jogo entre Grêmio e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, ocorre neste domingo, 21, às 18h30, na Arena.

Duas linhas especiais de ônibus e uma lotação começam a circular a partir das 15h30. A abertura dos portões está marcada para as 16h30.

Linha F04 – Futebol Arena – Sete veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 15h30. Após a partida, 10 carros partirão do terminal Padre Leopoldo Brentano com desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena – Quatro veículos sairão da rua Peri Machado, no bairro Praia de Belas, com horários às 15h30, 15h51, 16h15h, 16h39h, 17h03, 17h23. Após o término da partida, o embarque dos carros será no terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

Lotação – A partir das 20h30, estarão posicionadas na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR 448, as linhas 60.4 – Parque Humaitá; 30.2 – Partenon/Pinheiro/Parada 21, que leva até a Lomba do Pinheiro; e a linha 60.5 – J. D. Leopoldina/Assis Brasil, para o bairro Rubem Berta.

Outra opção de transporte é o Trensurb. A Estação Anchieta está a 1,5 quilômetro da Arena (aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio).

Quem optar por ir de carro precisa ficar atento às possíveis mudanças: até quatro horas antes do jogo, a chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) poderá sofrer bloqueio, de acordo com monitoramento local.

Os acessos à avenida Padre Leopoldo Brentano também serão fechados e a via estará bloqueada para o trânsito de veículos. Esse horário pode até ser antecipado para maior segurança dos torcedores, com monitoramento dos agentes da EPTC e Brigada Militar (BM).

Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento no E2, ou a rua Airton Ferreira da Silva para o E1.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação a fim garantir a segurança viária e auxiliar no deslocamento de veículos e pedestres, para minimizar os impactos no trânsito.

