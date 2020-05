Ele será ouvido no inquérito que apura suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro em investigações da PF, acusação feita pelo ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro.

No mesmo inquérito, serão ouvidos na terça-feira (12), às 15h, no Palácio do Planalto, os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Delegados

O depoimento de Ramagem será colhido às 15h por um delegado do Sinq (Serviço de Inquéritos Especiais), grupo da PF responsável por inquéritos em curso no STF.

Outros dois delegados devem ser ouvidos na segunda: o ex-diretor-geral, Mauricio Valeixo, às 10h, em Curitiba (PR); e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saadi, às 15h, em Brasília. A PF começou na tarde desta sexta (8) a informar os advogados sobre a data.

O objetivo do depoimento de Ramagem é esclarecer os laços dele com a família Bolsonaro e as circunstâncias da indicação para comandar a Polícia Federal.