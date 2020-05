Brasil Caixa Federal paga auxílio emergencial neste sábado em 680 agências do País

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Agências da Caixa estarão de plantão entre 8h e 12h. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal abrirá 680 agências neste sábado (9) para atender beneficiários do auxílio emergencial que ainda não conseguiram realizar o saque de R$ 600 ou de R$ 1.200 (o valor maior vale para mães que são chefes de família).

Do total de unidades de plantão, 26 estão no Rio Grande do Sul.

O atendimento será realizado entre 8h e 12h, informou o vice-presidente de rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, nesta sexta-feira (8).

A consulta aos locais de plantão pode ser realizada por meio do site caixa.gov.br. O acesso à consulta está disponível na página inicial.

A relação com todas as unidades que estarão abertas também pode ser verificada clicando aqui.

Para orientar a população sobre quais agências estarão abertas, cartazes foram afixados em todas as unidades do banco para informar se haverá ou não atendimento, afirmou Ângelo.

Agências que estiverem fechadas terão cartazes com informações sobre a localização da unidade de plantão mais próxima.

O número de locais que realizarão atendimento neste sábado é menor do que as 902 unidades que estavam de plantão no mesmo dia da semana passada.

No sábado passado, filas se formaram, inclusive, em agências que não abriram.

Em entrevista transmitida pela internet nesta sexta, Ângelo garantiu que nesta manhã houve “redução expressiva das filas” e que isso demonstra que “medidas que a Caixa vem implementando foram efetivas para a redução das filas”, afirmou.

Segunda parcela

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial deverá ser feito na próxima semana, no entanto muitos ainda não receberam a primeira parte do benefício.

Segundo o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, na semana que vem, será concluída a análise de 17 milhões de pedidos, incluindo os de reanálises.

A expectativa do ministro é de que 6 milhões a 8 milhões sejam elegíveis e, até segunda (11), 99% da primeira etapa esteja concluída.

Nova chance

Trabalhadores que preencheram dados errados ou deixaram de preencher tiveram o cadastro analisado como “inconclusivo”, ou seja, pelos dados informados por esses trabalhadores, o governo federal não chegou a uma conclusão se eles têm ou não o direito de receber o auxílio emergencial.

Neste caso, é possível fazer outro pedido, pelos mesmos canais da Caixa ou pelo novo site, do Dataprev, e tentar novamente ser aprovado para o benefício.

Quem está no CadÚnico e foi reprovado para o auxílio emergencial também pode fazer a solicitação e tentar receber as três parcelas do benefício federal.

Como acompanhar seu pedido

O trabalhador pode acompanhar seu pedido pelo:

Aplicativo CAIXA Auxílio Emergencial

Site: auxilio.caixa.gov.br

Telefone 111

Site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br

