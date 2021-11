Polícia Três mulheres envolvidas no Golpe dos Nudes são presas no Vale do Sinos e na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2021

A Operação Sextorsion investiga os crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Sextorsion para combater o chamado Golpe dos Nudes no Rio Grande do Sul. Duas mulheres foram presas em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e uma em Farroupilha, na Serra Gaúcha.

Uma delas, capturada no primeiro município, gravou vídeos que foram utilizados por criminosos em todo o País para aplicar o golpe e extorquir as vítimas. Segundo as polícia, a criminosa se passava por adolescente ou por mãe de vítimas de supostos abusos sexuais.

A Operação Sextorsion investiga os crimes de extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em Novo Hamburgo, Montenegro, Farroupilha e Caxias do Sul.

