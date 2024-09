Rio Grande do Sul Três pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente em Santa Maria

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Acidente envolveu três veículos na ponte sobre o Arroio Passo das Tropas Foto: PRF/Divulgação Acidente envolveu três veículos na ponte sobre o Arroio Passo das Tropas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 348 da BR-392, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (13).

O condutor de um Ford KA com placas do município, de 32 anos, e uma passageira, de 30 anos, morreram no local da tragédia. Outra mulher que estava no carro, de 33 anos, foi hospitalizada em estado grave.

O motorista de um Toyota Yaris de Formigueiro, de 43 anos, também morreu. Três passageiros do veículo (duas mulheres de 19 e 49 anos e um jovem de 18 anos) foram encaminhados para hospitais da região em estado grave.

O terceiro carro envolvido no acidente é um Gol emplacado em Santa Maria, cujo condutor, de 41 anos, não se feriu.

A tragédia ocorreu por volta das 22h15min de sexta na ponte sobre o Arroio Passo das Tropas. As causas do acidente serão investigadas.

