Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

O bandido foi capturado em Palhoça Foto: Polícia Civil/Divulgação O bandido foi capturado em Palhoça. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil gaúcha informou neste sábado (14) que prendeu em Palhoça (SC) um homem de 31 anos envolvido em uma série de homicídios ligados ao tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O criminoso era um dos alvos prioritários do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa por ter participado, junto com seu irmão, preso em fevereiro deste ano, de uma sequência de assassinatos cometidos no ano passado.

“Considerado o segundo na cadeia hierárquica comandada pelo irmão, o indivíduo seria responsável por ordenar homicídios e gerenciar o tráfico de entorpecentes. Ele já tinha passagens anteriores pelo sistema prisional gaúcho e possui antecedentes policiais pela prática de homicídios qualificados, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico”, informou a polícia.

A Operação Choque contou com o apoio de policiais civis de Santa Catarina. O indivíduo teve sua prisão decretada por envolvimento, junto com irmão, em atentado a tiros praticado em setembro de 2023, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele estava foragido também por condenação definitiva por tráfico de drogas. O nome do bandido não foi divulgado.

