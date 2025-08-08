Mundo Três pessoas morrem na Grécia devido a ventos de até 88 quilômetros por hora e incêndios florestais em meio a onda de calor

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Floresta é tomada pelas chamas enquanto um incêndio florestal se alastra perto de Palaia Fokaia, cerca de 45 km ao sul de Atenas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três pessoas, incluindo dois turistas vietnamitas, morreram na Grécia nessa sexta-feira devido aos fortes ventos que alimentaram incêndios florestais e interromperam as conexões marítimas com as ilhas durante o período de festas. Os turistas vietnamitas morreram na ilha grega de Milos, no Mar Egeu.

“Um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no mar” perto da praia de Sarakiniko em Milos, uma ilha das Cíclades, e “foram levados ao centro de saúde local”, disse um oficial da polícia portuária grega à agência de notícias AFP.

“Eram turistas vietnamitas que faziam parte de um grupo em um cruzeiro. A mulher caiu na água e o homem aparentemente tentou salvá-la; ambos morreram”, acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a causa do acidente.

Rajadas de 88 km/h, soprando principalmente no Mar Egeu, e temperaturas chegando a 35°C em algumas regiões, alimentaram vários incêndios em território grego, incluindo um violento em Keratea, cerca de 40 km a sudeste de Atenas, segundo as autoridades.

Ministério da Proteção Civil emitiu alertas para riscos elevados de incêndios florestais provocados pelo vento — especialmente no leste e sul do país. O Observatório Nacional de Atenas também reforçou o alerta.

Devido às condições extremas, a maioria das balsas partindo de Piraeus e de outros portos de Atenas foi suspensa, com cancelamentos e atrasos afetando as rotas para as Cíclades e o Dodecaneso.

“Infelizmente, o corpo de um idoso foi encontrado” em sua casa destruída por um incêndio em Keratea, anunciou Vassilis Vathrakoyannis, porta-voz do corpo de bombeiros, na televisão estatal em Ert à noite.

Mais de 200 bombeiros, apoiados por caminhões-tanque e helicópteros, estavam combatendo o incêndio. “É um incêndio difícil” devido às fortes rajadas de vento, disse Costas Tsigkas, do corpo de bombeiros, acrescentando que várias cidades foram evacuadas.

Ventos fortes também interromperam a viagem de dezenas de milhares de turistas, que ficaram presos porque as balsas permaneceram no porto.

Os portos perto de Atenas foram fechados ao tráfego de balsas, exceto aqueles que atendem as ilhas perto do Golfo Sarônico, como Hydra, Egina, Dokos e Spetses, impedindo dezenas de milhares de turistas de viajar no meio do verão. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/tres-pessoas-morrem-na-grecia-devido-a-ventos-de-ate-88-quilometros-por-hora-e-incendios-florestais-em-meio-a-onda-de-calor/

Três pessoas morrem na Grécia devido a ventos de até 88 quilômetros por hora e incêndios florestais em meio a onda de calor

2025-08-08