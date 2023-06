Rio Grande do Sul Três pessoas morreram e oito estão desaparecidas por causa dos temporais no Rio Grande do Sul

Os bombeiros localizaram, na tarde desta sexta-feira (16), o corpo do homem que estava desaparecido em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A Defesa Civil do Estado também informou uma morte no município de Maquiné. Com isso, chega a três o número de óbitos em decorrência do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na noite desta quinta-feira (15). Oito pessoas estão desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil gaúcha.

Segundo a Polícia Civil, o desaparecimento ocorreu na madrugada desta sexta. Um carro ocupado por dois irmãos, em São Leopoldo, não teria visto a sinalização de desvio e caído no valão. Dois policiais entraram na água para fazer o resgate, mas somente um dos ocupantes conseguiu ser retirado da água.

Ainda não há mais informações sobre a vítima em Maquiné.

Primeira morte

No início da manhã, o governador Eduardo Leite confirmou a morte de um jovem de 23 anos, que foi vítima de uma descarga elétrica durante o temporal em São Leopoldo.

“Infelizmente, tivemos a confirmação de um óbito em decorrência do ciclone. Um jovem de 23 anos, que foi vítima de descarga elétrica em São Leopoldo. Nossas forças de segurança e Defesa Civil estão mobilizadas para resgatar as vítimas e atender a população. São mais de mil homens e mulheres empenhados nessas tarefas”, disse Leite.

