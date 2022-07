Brasil Três pessoas são denunciadas pelos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Pereira e Phillips foram mortos a tiros e tiveram os corpos queimados e enterrados

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou à Justiça Federal três pessoas pelos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ocorridos no início de junho no Amazonas.

Foram denunciados Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo Pelado, Oseney da Costa de Oliveira, chamado de Dos Dantos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha.

Os três já estão presos. O MPF pediu que eles sejam julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi apresentada em Tabatinga (AM).

No documento enviado à Justiça, o MPF argumenta que Amarildo e Jefferson confessaram o crime. Diz ainda que a participação de Oseney foi mencionada em depoimentos de testemunhas.

Pereira e Phillips foram mortos a tiros e tiveram os corpos queimados e enterrados no Vale do Javari, onde ocorrem crimes como pesca ilegal, avanço irregular do garimpo, roubo de madeira e tráfico de drogas. As atividades ilícitas na região amazônica eram denunciadas pela dupla. As investigações do duplo homicídio ainda estão em andamento.

