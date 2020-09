Porto Alegre Três praças receberão academias ao ar livre em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Academia da praça da Lampadosa contará com dez equipamentos, sendo dois para pessoas com deficiência Academia da praça da Lampadosa contará com dez equipamentos, sendo dois para pessoas com deficiência. (Foto: Sérgio Louruz/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As praças da Lampadosa (rua 21 de Abril, no bairro Sarandi), Baltazar de Bem (rua Praça Baltazar de Bem, no bairro Vila Jardim) e outra sem nome, no Loteamento Santa Paula (rua Luiz Carlos Fernandes Santos, no bairro Lomba do Pinheiro), em Porto Alegre, passarão a contar com academias ao ar livre.

A empresa RSVB Empreendimentos Ltda. foi a vencedora do processo licitatório, do tipo tomada de preços, e terá prazo de 135 dias, a contar da ordem de início, a ser concedida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, para a conclusão dos trabalhos.

A implantação de cada academia inclui equipamentos para prática de exercícios, placa orientativa, bancos, lixeiras, piso de concreto, modelagem de terreno, plantio de grama, pavimentação de passeios, rampas para acessibilidade e piso podotátil (piso diferenciado, com textura e cor, perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão).

A academia da praça da Lampadosa contará com dez equipamentos, sendo dois para pessoas com deficiência, e as academias das praças do Loteamento Santa Paula e Baltazar de Bem terão cada uma nove equipamentos, sendo dois para pessoas com deficiência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre