Três recados e um convite: como foi o jantar de Lula e Arthur Lira

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Encontro buscou estreitar a relação do chefe do Executivo com presidente da Câmara. (Foto: Ricardo Stuckert/Agência Brasil)

O jantar entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na quinta-feira (9), teve no cardápio uma série de assuntos espinhosos na relação do Palácio do Planalto com o Congresso. O encontro de reaproximação foi marcado após Lira enviar recados ao chefe do Executivo sobre a falta de uma base aliada consolidada para colocar em pauta propostas consideradas como prioritárias pelo novo governo.

O encontro ocorreu três dias depois de Lira declarar que o governo Lula ainda não tem uma base consistente na Câmara e no Senado para aprovar projetos. O recado foi passado no dia em que o presidente se reuniria com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a quem havia cobrado explicações sobre suspeitas de uso indevido de voos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Ao anunciar a reunião, Lula chegou a dizer que o ministro precisaria deixar o governo caso não provasse sua inocência. A declaração não caiu bem no partido de Juscelino, o União Brasil, que apesar da participação no governo, tem se declarado independente em relação ao Palácio do Planalto.

Durante o encontro, realizado na casa do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, em Brasília, Lira se ofereceu para ajudar na consolidação da base do governo. O presidente Lula aproveitou a ocasião para convidar o parlamentar a integrar a sua comitiva em visita à China, no fim do mês. Lira ainda não respondeu se irá.

Pautas prioritárias

No encontro, Lira e Lula também discutiram que as prioridades do governo no primeiro semestre devem ser aprovar a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. A primeira ainda está em discussão por um grupo de trabalho montado na Câmara para definir uma proposta de consenso. A segunda, por sua vez, só deve ser apresentada na semana que vem.

Participaram do jantar ainda os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil) e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). O PT apoiou Lira na eleição para a Presidência da Câmara em fevereiro, apesar da relação do deputado alagoano com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Amenidades

De acordo com integrantes do governo, a maior parte do jantar foi marcado por conversas amenas. O objetivo principal era justamente estreitar a relação entre Lula e Lira.

Entre outros temas, os dois falaram sobre futebol e eleições. Lula contou a Lira detalhes da campanha de 1989, quando perdeu para o alagoano Fernando Collor. Também ressaltou sua relação com o ex-governador de Alagoas Teotônio Vilela (PSDB).

Ao longo das duas horas e meia de jantar, Lula mencionou ainda a relação que tem com o cantor Djavan, que também é alagoano, como o presidente da Câmara. O chefe do Executivo federal deixou a casa de Pimenta por volta das 22h30.

