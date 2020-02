Notas Brasil Três são presos com arsenal de guerra enterrado em chácara

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Três homens foram presos na noite de sábado (8) com um arsenal de guerra enterrado aos fundos de uma casa em uma chácara de Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense vizinha a Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Paraguai. Com o grupo foram encontrados fuzis, munições, granadas, explosivos, coletes balísticos e um veículo blindado.

