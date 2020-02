Notas Brasil Enteada morre em hospital após ser esfaqueada pelo padrasto

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Uma jovem morreu no sábado (8) depois de ser esfaqueada pelo padrasto dela em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Michelle Quintana de Mello, de 27 anos, e a mãe dela, Marilene Gonçalves Quintana, de 50 anos, foram esfaqueadas pelo companheiro de Marilene, que acabou preso em flagrante com uma faca que teria sido usada no crime.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário