Notas Brasil Lucro do Itaú cresce 6,4% e soma R$ 26,58 bilhões em 2019

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O banco Itaú informou nesta segunda-feira (11) que encerrou 2019 com lucro líquido de R$ 26,583 bilhões, um crescimento de 6,4% na comparação com o ano anterior (R$ 24,977 bilhões). No quarto trimestre, o lucro líquido foi de R$ 7,482 bilhões, alta de 20,6% ante o mesmo período de 2018.

