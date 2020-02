Notas Brasil Bovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira (10), seguindo o clima negativo nos mercados europeus, com as preocupações sobre o impacto econômico do surto de coronavírus pesando no sentimento. O Ibovespa recuou 1,05%, aos 112.570 pontos. Em fevereiro, a Bolsa acumula queda de 1,05%. No ano, o recuo é de 2,66%.

