18 de novembro de 2024

A atração se tornou um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, alcançou, no último fim de semana, a marca de mais de 300 mil visitantes desde a abertura para o público, em maio de 2021.

A atração, que se tornou um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, já recebeu pessoas de mais de 60 países, de acordo com os dados divulgados pela Associação Amigos de Cristo Protetor de Encantado.

A turista Sereni Moretto, de 60 anos, natural do distrito de Xarqueada, foi a visitante de número 300 mil. ‘‘Estou muito feliz e emocionada em ser a visitante de número 300 mil. Não imaginava uma surpresa dessa. O lugar é realmente lindo’’, disse ela.

Nos últimos três anos, a maioria dos visitantes brasileiros tem origem nos Estados do Sul e Sudeste, com predomínio de turistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Entre as cidades gaúchas com maior representação de visitantes para conhecer a estátua, estão Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi.

