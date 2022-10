Política Tribunal de Contas conclui 86% de auditoria em urnas sorteadas sem encontrar erros na totalização do primeiro turno

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

O TCU está cruzando os dados de 4.161 boletins de urna com os dados totalizados pelo TSE. Foto: Agência Brasil O TCU está cruzando os dados de 4.161 boletins de urna com os dados totalizados pelo TSE. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu até a manhã desta sexta-feira 86% das auditorias dos boletins de urnas sorteadas do primeiro turno das eleições gerais realizados em 2 de outubro, sem encontrar qualquer erro na totalização dos votos realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostraram dados da corte de contas.

O presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, teve um encontro na quinta-feira (27) com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para apresentar o painel da auditoria dos boletins de urna publicado no site do TCU e disse que o trabalho também foi mostrado a observadores eleitorais da Organização dos Estados Americanos (OEA) que acompanham a eleição deste domingo (30).

O TCU está cruzando os dados de 4.161 boletins de urna com os dados totalizados pelo TSE. Até a manhã desta sexta, os dados de 3.591 urnas já haviam sido checados sem que nenhum erro tivesse sido encontrado. Ao todo, o País tem 472.075 seções eleitorais.

Após o encerramento da votação, cada uma das urnas usadas na eleição imprime um boletim onde constam todos os votos depositados naquela urna.

