Grêmio Gabriel Silva deve ser titular na partida contra o Tombense nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Elenco gremista viajou para Muriaé na manhã de quinta-feira (27) Foto: Lucas Uebel/Grêmio Elenco gremista viajou para Muriaé na manhã de quinta-feira (27) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio está com acesso garantido para a Série A do Brasileirão. O clube gaúcho deve usar as últimas rodadas para fazer testes para a temporada de 2023. Nesta sexta-feira (28), o time de Renato Portaluppi encara o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 19h.

Para este confronto, Renato deve apresentar novidades no time titular. Sem cinco titulares, alguns atletas que não jogavam e jogadores mais novos devem se fazer presente. Gabriel Silva, é uma das principais novidades. O jovem irá atuar como meia-armador.

Desde a vitória contra o Náutico, o Grêmio entra em campo só para manter a vice-liderança do Brasileirão. Do time que atuou contra o Náutico, Diego Souza será substituído por Elkeson no comanda do ataque. Thaciano e Guilherme também são baixas, além de Geromel e Edilson, todos liberados.

Veja os relacionados

Goleiros: Brenno, Gabriel Grando e Adriel

Laterais: Leonardo Gomes, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa, Nicolas

Zagueiros: Bruno Alves, Kannemann e Natã

Volantes: Villasanti, Thiago Santos, Lucas Leiva, Lucas Silva e Bitello

Meias: Campaz e Gabriel Silva

Atacantes: Diego Souza, Elkeson, Janderson e Emerson

