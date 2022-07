A Corte atendeu a um pedido do Ministério Público. Segundo a representação, “quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera a percepção, na sociedade, de que as instituições estatais não se pautam em valores morais nem são conduzidas segundo elevados padrões de conduta”.

O TCU afirmou que as denúncias podem configurar violação ao princípio da moralidade na administração pública, previsto na Constituição. “Apurar as notícias de que o sr. Pedro Guimarães, no exercício da presidência da Caixa Econômica Federal, cometeu assédio sexual e moral contra empregadas e empregados daquela instituição financeira pública, o que, além de caracterizar prática criminosa, configura flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade, previsto expressamente no caput do artigo 37 da Constituição”, disse a Corte.

Guimarães pediu demissão do cargo na semana passada. Ele nega as acusações.