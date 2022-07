Mundo Conferência na Suíça discute plano para a reconstrução da Ucrânia

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. (Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia) Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma conferência internacional sobre a futura reconstrução da Ucrânia começou nesta segunda-feira (04) em Lugano, na Suíça. Representantes de 38 países participam do evento.

O plano de recuperação prevê o confisco de bens de russos no exterior e a aplicação desse dinheiro para recuperar o território ucraniano. O projeto está sendo chamado de novo “Plano Marshall”, programa dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa após a Segunda Guerra Mundial.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa do evento por videoconferência. Segundo ele, a “tarefa é realmente colossal”. A Escola de Economia de Kiev estimou os danos a imóveis e infraestrutura em quase US$ 104 bilhões. A economia do país já perdeu US$ 600 bilhões, apontam projeções.

A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. O desfecho do conflito permanece incerto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo