Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Segundo a PRF, o caminhão invadiu a pista contrária e atingiu a van Foto: PRF/Divulgação Segundo a PRF, o caminhão invadiu a pista contrária e atingiu a van. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão e uma van deixou sete mortos, na manhã desta segunda-feira (04), no quilômetro 112 da BR-386, em Constantina, na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois veículos colidiram frontalmente por volta das 6h20min, perto do entroncamento com a ERS-500. A van pertence à prefeitura de Constantina e transportava pacientes para consultas médicas. O caminhão, que invadiu a pista contrária, tem placas de Palmitinho.

Todas as vítimas fatais estavam na van: o motorista e seis passageiros. Entre os mortos, estão uma bebê de 2 meses, quatro mulheres de 31, 41, 50 e 64 anos e dois homens de 48 e 68 anos. O condutor do caminhão ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas.

