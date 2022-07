Os investigadores afirmaram que, no momento, não há indícios de ato terrorista. O dinamarquês de 22 anos, detido pouco depois do massacre, escolheu as vítimas de maneira aleatória, afirmou o inspetor-chefe da polícia de Copenhague, Søren Thomassen.

Após os disparos, dezenas de pessoas correram para as portas de saída do shopping. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o homem aparece com armas, imitando gestos de suicídio e citando um tratamento com um medicamento prescrito por um psiquiatra “que não funciona”.