Dois caças A-29 Super Tucano foram utilizadas na operação. Os oficiais da FAB interrogaram o piloto do avião suspeito, mas não obtiveram resposta. Posteriormente, eles ordenaram a mudança de rota e o pouso obrigatório, porém, novamente não foram atendidos.

Então, as autoridades efetuaram um tiro de detenção, e a aeronave fez um pouso forçado entre as cidades de Jales e Pontalinda. A PF (Polícia Federal) assumiu a operação em solo e encontrou a paste-base de cocaína. Duas pessoas que estavam no avião conseguiram fugir. O caso está sendo investigado.

“De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, os radares identificaram a aeronave entrando no espaço aéreo brasileiro. O avião, sem contato com o controle, descumpriu todas as medidas de policiamento realizadas, mostrando-se hostil”, informou a FAB.