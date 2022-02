Política Tribunal de Contas da União vai investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

TCU deverá apurar "possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos" com o cartão de pagamento do governo federal. Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado TCU deverá apurar "possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos" com o cartão de pagamento do governo federal. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Após um pedido feito pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), o TCU (Tribunal de Contas da União) abriu uma investigação para apurar os gastos com o cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Corte de contas deverá apurar “possíveis irregularidades na publicidade e nos gastos” com o cartão de pagamento do governo federal.

Ao pedir investigação, o parlamentar afirmou que, nos últimos anos, houve um “aumento considerável” dos gastos com o cartão corporativo, o que “levantou suspeitas” de um possível uso indevido dos recursos públicos. “A atual gestão vem utilizando os cartões corporativos de modo indiscriminado e com pouca responsabilidade fiscal, o que contrasta com a grave situação em que vivem as contas públicas do governo federal”, escreveu o senador no pedido.

Segundo Contarato, enquanto o governo federal promove cortes nos gastos com o meio ambiente e com o patrimônio nacional, “os gastos com cartão corporativo só aumentam”.

“Entre 2019 e 2021, ou seja, em um período de 3 anos foram gastos, aproximadamente, R$ 30 milhões, um valor 19% superior ao despendido nos 4 anos do governo anterior, considerando as gestões dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer”, ressaltou o congressista.

O senador também lembrou que as despesas de 2021 alcançaram o valor de R$ 11,8 milhões, uma quantia superior ao valor anual gasto nos últimos oito anos.

