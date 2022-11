Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Estado realiza encontro com novos deputados da Assembleia gaúcha

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

O evento prevê uma programação sobre o papel de controle externo na administração pública. Foto: Reprodução O evento prevê uma programação sobre o papel de controle externo na administração pública. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os novos deputados estaduais, eleitos em outubro para a legislatura 2023/2027, participam, no dia dia 21, de encontro de apresentação promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). O evento prevê uma programação sobre o papel de controle externo na administração pública. O encontro com os parlamentares ocorrerá das 14h às 17h no Plenário Gaspar Silveira Martins, na sede da Corte de contas, no Centro de Porto Alegre.

O presidente do tribunal, conselheiro Alexandre Postal, destaca que os novos deputados terão a oportunidade de conhecer o funcionamento do TCE-RS e a importância da fiscalização das contas públicas. “A iniciativa busca apresentar o tribunal como um órgão de Estado e exibir os números globais, tanto do governo do Estado quanto dos municípios do Rio Grande do Sul”, afirma o conselheiro.

