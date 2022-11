Política “Vamos respeitar quem não pensa como nós”, diz Lula

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

"Nós vamos juntos recuperar um Brasil para todos. E peço a ajuda de vocês para fazermos isso", escreveu. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil "Nós vamos juntos recuperar um Brasil para todos. E peço a ajuda de vocês para fazermos isso", escreveu.(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou, em publicação no Twitter nesta sexta-feira (11), a importância do respeito à divergência de opiniões.

“Vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. A democracia é isso. Nós vamos juntos recuperar um Brasil para todos. E peço a ajuda de vocês para fazermos isso. Bom dia”, disse Lula. A declaração surge um dia após falas de Lula desagradarem o mercado financeiro. Durante um discurso em Brasília, Lula sugeriu que existe uma incompatibilidade entre assistência social e responsabilidade fiscal.

“Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do País? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia?”, disse Lula na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde ficam as instalações da sede da transição de governo.

O Ibovespa fechou a quinta-feira em forte queda com o mercado reagindo mal após fala do presidente eleito sobre teto de gastos, e ainda em relação à indefinição do novo governo a respeito da equipe econômica. O principal índice da bolsa brasileira registrou baixa de 3,35%, aos 109.775,46 pontos. Essa foi a maior queda diária desde setembro de 2021.

Mais tarde, na quinta-feira (11), o presidente eleito afirmou: “Eu nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos de [Jair] Bolsonaro”.

O coordenador de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva, afirmou que o presidente eleito dá previsibilidade ao mercado ao reconhecer que haverá ampliação do déficit fiscal para caber os gastos sociais. Para ele, a reação do mercado às declarações de Lula sobre responsabilidade fiscal e social foi desproporcional e especulativa.

