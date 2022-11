Grêmio Grêmio informa logística para a eleição do novo Conselho de Administração do clube

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Assembleia Geral acontece neste sábado (12), das 10h às 17h, na Arena e pela internet Foto: Luciano Amoretti/Grêmio FBPA Assembleia Geral acontece neste sábado (12), das 10h às 17h, na Arena e pela internet (Foto: Luciano Amoretti/Grêmio Foto: Luciano Amoretti/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (12), por meio do voto direto, os associados gremistas elegerão o novo Conselho de Administração do clube para o triênio 2023/2025. O pleito será realizado tanto na Arena do Grêmio quanto pela internet, das 10h às 17h.

Para ter direito a voto, o associado gremista deverá ter 16 anos completos até a data da sua realização, pertencentes ao quadro social há mais de dois anos, ininterruptamente, e em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à realização da eleição, considerando a competência de outubro de 2022, quitadas até 09/11/2022.

Pela internet

A partir das 10h, o torcedor deve acessar o site www.votacao.gremio.net, colocar seu CPF ou o número de matrícula e sua senha de sócio. O sócio irá receber, por sms, um código de validação que deve ser digitado no campo indicado na tela. Ao aparecer a nova página, marque sua chapa preferida e clique no botão confirmar para validar seu voto. O processo se estenderá impreterivelmente até as 17h.

Na Arena

Das 10h às 17h, no Portão A, na Arena do Grêmio, setor Oeste. O sócio deve acessar o local por meio da Rampa Oeste ou pelos elevadores 1 e 2 utilizando o estacionamento pago. Além de sua carteira de sócio do clube, o torcedor deverá levar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto.

O portão A e dirija-se a uma das seis urnas disponíveis para votar por meio de um tablet. Marque a chapa escolhida e clique em confirmar para validar o voto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio