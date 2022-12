Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul entra em recesso a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2022

Segundo a Corte, os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 20 de janeiro Foto: Divulgação Segundo a Corte, os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 20 de janeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul) entra em recesso a partir desta terça-feira (20) até o dia 6 de janeiro de 2023. Segundo a Corte, os prazos processuais ficarão suspensos até o dia 20 do mês que vem.

Assim como ocorre nos Tribunais de Justiça e na maioria dos Órgãos de Controle, o TCE-RS manterá plantões durante o recesso para atendimento de demandas emergenciais e eventual tutela de urgência.

Os pedidos de tutela de urgência que versem sobre procedimentos licitatórios devem ser protocolados pelo e-TCERS (Processo Eletrônico), mediante a utilização de certificado digital, selecionando o protocolo de representações da Resolução (1.120/2020). No portal do TCE-RS, o Processo Eletrônico é acessado pela guia “Para o Fiscalizado”.

A ouvidoria do tribunal tratará as manifestações registradas no período de recesso a partir de 7 de janeiro, ficando suspenso o prazo para a resposta conclusiva a partir desta terça até o dia 6 de janeiro.

Além disso, nos dias 24 e 31 deste mês, vésperas de Natal e Ano-Novo, não haverá expediente no Tribunal de Contas.

