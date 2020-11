Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sofre ataque hacker

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a Corte, o ataque não atingiu processos e outros bancos de dados do Judiciário Foto: Divulgação Segundo a Corte, o ataque não atingiu processos e outros bancos de dados do Judiciário. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O sistema de processos eletrônicos do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) sofreu um ataque hacker nesta quarta-feira (11). Os invasores escreveram uma mensagem atacando o Poder Judiciário: “O sistema de Justiça é corrupto, podemos ver o ‘estupro culposo’”.

Também foi publicada uma foto de um jovem escondendo o rosto com um boné. Segundo a Corte, o ataque não atingiu processos e outros bancos de dados do Judiciário. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O TJ-RS emitiu uma nota sobre o ataque: “Na tarde desta quarta-feira, o hotsite informativo do eproc foi adulterado por hackers, porém, sem comprometimento dos sistemas do Tribunal de Justiça. Constatou-se que o ataque não atingiu processos e outros bancos de dados do Judiciário estadual. O problema já foi corrigido, com o reforço de proteção para impedir novos acessos, bem como medidas já foram adotadas para rastrear a autoria do ato”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul