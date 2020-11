Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 3.230 novos casos e 33 mortes por coronavírus em 24h

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Os recuperados são 250.282 (94% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 250.282 (94% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (11) 3.230 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 33 óbitos, ocorridos entre 3 e 11 de novembro. O total de casos confirmados é de 267.750 e o de óbitos, 6.034. Os recuperados são 250.282 (94% dos casos).

Segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), alguns casos e óbitos desta quarta estavam pendentes pois, desde sexta-feira (6), o sistema de notificação do Ministério da Saúde estava sem acesso.

A ferramenta teve o funcionamento reestabelecido na terça À noite, sendo possível o fechamento de alguns dos registros que estavam por ser digitados. Esse resgate seguirá nos próximos dias por parte das secretarias estadual e municipais e hospitais notificadores.

A atualização teve ainda a exclusão de 57 casos por revisão ou atualização da ficha.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 73 anos);

Alvorada (homem, 71 anos);

Butiá (homem, 68 anos);

Caçapava do Sul (homem, 56 anos);

Cachoeirinha (mulher, 81 anos);

Cachoeirinha (mulher, 73 anos);

Caibaté (homem, 67 anos);

Ciríaco (mulher, 66 anos);

Cruz Alta (homem, 84 anos);

Cruz Alta (mulher, 44 anos);

Estância Velha (mulher, 75 anos);

Esteio (homem, 76 anos);

Estrela (mulher, 67 anos);

Fontoura Xavier (mulher, 82 anos);

General Câmara (homem, 87 anos);

Imbé (mulher, 65 anos);

Lagoa Vermelha (homem, 67 anos);

Novo Hamburgo (homem, 77 anos);

Panambi (mulher, 73 anos);

Pelotas (homem, 45 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 59 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 94 anos);

Santa Rosa (homem, 85 anos);

Santo Ângelo (mulher, 86 anos);

Sapiranga (mulher, 38 anos);

Taquari (homem, 58 anos);

Torres (mulher, 57 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 9

Agudo – 4

Ajuricaba – 8

Alegrete – 6

Alpestre – 1

Alvorada – 50

Ametista do Sul – 2

Antônio Prado – 21

Aratiba – 1

Arroio do Meio – 2 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) November 11, 2020

Estado paga R$ 80 milhões a hospitais gaúchos nesta quarta-feira

O Governo do Estado quitou, nesta quarta-feira (11), os incentivos hospitalares no valor de R$ 80 milhões para mais de 200 hospitais filantrópicos, públicos e próprios do Estado.

O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Com o pagamento, o Governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual.

