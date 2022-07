Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça julgará na quarta-feira os recursos que questionam o resultado do júri da Boate Kiss

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas em 2013 Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas em 2013. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 1ª Câmara Criminal do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) julgará na quarta-feira (03), a partir das 14h, em Porto Alegre, os recursos que questionam o resultado do júri da Boate Kiss. A sessão será realizada de forma presencial.

Os quatro réus estão presos. O júri do caso Kiss, que iniciou no dia 1° de outubro de 2021 na Capital, durou dez dias. Elissandro Callegaro Spohr foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão; Mauro Londero Hoffmann, a 19 anos e 6 meses; Marcelo de Jesus dos Santos, a 18 anos; e Luciano Bonilha Leão, a 18 anos.

O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, matou 242 pessoas e deixou 636 feridos na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013.

Recursos

Com a condenação, as defesas dos quatro réus interpuseram apelações alegando nulidades no processo. Os advogados consideram que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos e requerem o redimensionamento das penas privativas de liberdade.

A sessão de julgamento da 1ª Câmara Criminal do TJ-RS será presidida pelo desembargador Manuel José Martinez Lucas, que também é o relator dos recursos. Além dele, participarão os desembargadores José Conrado Kurtz de Souza e Jayme Weingartner Neto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul