Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul elege novo presidente

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O presidente eleito ingressou no TJM-RS em 2015 Foto: Divulgação Amilcar Fagundes Freitas Macedo comandará a Corte no biênio 2022-2023. (Foto: Arquivo TJM-RS) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em eleição que definiu os novos integrantes do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJM-RS), o desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo foi escolhido para a presidência da Corte (biênio 2022-2023), cargo atualmente ocupado por Fábio Duarte Fernandes. A nova cúpula será empossada em data ainda não definida de fevereiro.

Ele terá como vice a colega Maria Emília Moura da Silva e como corregedor-geral Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Já o integrante mais antigo da Corte, desembargador militar Sergio Antonio Berni de Brum, foi eleito ouvidor-geral.

Rodrigo Mohr Picon, por sua vez, dirigirá a Escola Judicial Militar, além de acumular a função de ouvidor-substituto. De novembro de 2019 a abril deste ano ele foi o comandante-geral da Brigada Militar (BM).

Trajetória

Promotor de Justiça de carreira e com 23 anos de atuação como promotor de Justiça, Amilcar Fagundes Freitas Macedo é bacharel em Direio e Administração de Empresas. Possui, ainda, mestrado em Direito do Estado, Especialização em Ciências Criminais e Direito Eleitoral e Pós-Graduação em Política Criminal.

ingressou no TJM-RS em 2015, em vaga destinada ao no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), conforme previsto em lei. Desde então, já ocupou no órgão funções como a de corregedor-geral, respondendo atualmente pela direção da Escola Judicial.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul