Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Um termo de cooperação entre o governo do Estado e o Judiciário gaúcho foi assinado nesta quarta. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Um termo de cooperação entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para o combate ao câncer foi assinado nesta quarta-feira (21), na sede do TJRS, em Porto Alegre. Segundo o acordo, firmado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pela presidente do Tribunal, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o Judiciário destinará R$ 94 milhões para ações de ampliação da realização de exames e procedimentos em oncologia.

“Temos que saudar e agradecer essa forma de trabalhar entre os poderes. A relação é sempre integrada e republicana. Quem ganha é a sociedade gaúcha”, afirmou o governador.

Através da Secretaria da Saúde, serão investidos R$ 12 milhões para a realização de exames e diagnósticos, cerca de R$ 14 milhões para aquisição de insumos e medicamentos e R$ 60 milhões para cirurgias oncológicas em todos os subtipos de neoplasias, especialmente os mais prevalentes e com maior demanda, como mama, próstata, pulmão, colorretal e colo de útero. Parte dos recursos, R$ 8 milhões, será destinada à aquisição de equipamento e reforma de áreas SUS no Hospital Santa Casa de Porto Alegre.

Segundo a desembargadora Iris Helena, a cooperação busca zerar a fila por serviços. Ela lembrou que, somente no Rio Grande do Sul, no último triênio (2020/2022), os novos casos de pessoas diagnosticadas com câncer chegaram a 46.060 ao ano, conforme o Instituto Nacional do Câncer. “Com esse aporte, será possível qualificar o atendimento, colocá-lo em dia, e ainda permitir o desenvolvimento de métodos de rastreamento da população assintomática ou diagnóstico precoce”, disse a presidente do TJRS.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou a necessidade de conscientização sobre os exames preventivos como um fator essencial para a preservação da vida. “É fundamental que o diagnóstico do câncer seja feito de forma precoce para aumentar as chances de cura”, ressaltou.

Com foco na qualificação, o governo já destinou, por meio do programa Avançar na Saúde, R$ 542,5 milhões para a rede hospitalar e atendimentos na área. A rede de atenção oncológica no Rio Grande do Sul dispõe de 31 serviços.

