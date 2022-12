Rio Grande do Sul Cerca de 280 mil veículos devem passar pela BR-386 no Rio Grande do Sul até o domingo de Natal

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Fluxo deve ser intenso já no final da tarde desta quinta-feira. (Foto: Divulgacao/CCR-Viasul)

Entre esta quinta-feira (22) e o domingo de Natal, cerca de 280 mil veículos devem passar pelas quatro praças da concessionária CCR ViaSul na rodovia federal BR-386 em território gaúcho. A empresa calcula que 62 mil desse total (22%) terão como destino Porto Alegre, enquanto outros 58 mil (quase 21%) seguirão rumo ao Interior do Estado.

Os momentos de fluxo mais intenso estão previstos para esta quinta a partir do final da tarde e após as 16h de sexta-feira (23). Já no domingo (25), dia do feriado natalino, o maior movimento deve começar por volta das 15h, principalmente no retorno à capital gaúcha.

Com o avanço das obras de duplicação e das faixas adicionais na estrada, a CCR ViaSul reforça aos motoristas o alerta para que fiquem atentos à aproximação dos locais com intervenções. Dentre as principais orientações estão reduzir a velocidade e observar, mais do que nunca, a sinalização.

Além da BR-386, a concessionária administra as rodovias federais BR-290 (Freeway), BR-101 e BR-448, que também devem registrar grande movimento de ida e volta ao longo destes quatro dias.

Devido à restrição de datas e horários para execução dos serviços durante o período de final deste ano e início do próximo, é importante que o usuário acompanhe a situação nas estradas.

As informações são atualizadas no site ccrviasul.com.br e também por meio de opções como o serviço Disque CCR ViaSul (0-800-000-0290), o aplicativo “CCR Rodovias Sul” e contato de whatsapp (51) 3303-3858.

O atendimento aos usuários e a manutenção dos serviços contam com reforço nas equipes da empresa. A logística é incrementada pelo uso de 316 câmeras do centro de controle operacional que transmitem imagens e outras informações em tempo real das quatro rodovias sob concessão.

Há também bases de serviço operacional têm veículos de prontidão para ocorrências. Ao menos sete pontos contam com infraestrutura que inclui banheiros, fraldários, água e café e totens para informações, dentre outros.

Operação Verão

Já no que se refere a todo o período da Operação Verão (16 de dezembro a 27 de fevereiro), a expectativa da CCR ViaSul é de que aproximadamente 15 milhões de viagens sejam realizadas nas rodovias abrangidas pela concessionária no Estado.

Somente no fim de semana passado, mais de 90 mil veículos seguiram em direção ao Litoral do Rio Grande do Sul, considerando-se nessa conta o movimento somado de sexta-feira, sábado e domingo. Destes, em torno de 31 mil fizeram o movimento inverso no domingo, com destino à Capital.

(Marcello Campos)

