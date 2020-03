Notas Brasil Tribunal faz homenagem a precursoras do Judiciário brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região fez nesta segunda (9) uma homenagem a 22 mulheres que foram precursoras no Judiciário brasileiro. Na cerimônia, as magistradas, procuradoras e defensoras tiveram a oportunidade de relembrar suas trajetórias. Um levantamento do CNJ mostra que o Judiciário ainda é majoritariamente masculino, com 38,8% de magistradas.

