Notas Brasil Justiça aceita denúncia contra três acusados de fraude no Postalis

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

A Justiça Federal em Brasília aceitou denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra dois ex-diretores do Postalis, fundo de previdência complementar dos empregados dos Correios. Com a decisão, os investigados passaram à condição de réus e vão responder a um processo criminal pelo crime de gestão temerária e fraudulenta.

