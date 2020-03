Notas Brasil Feirão da Serasa renegocia dívidas com desconto de até 98%

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Até o fim do mês, as pessoas físicas e microempreendedores endividados terão a oportunidade de renegociar dívidas no Serasa com desconto de até 98%. O feirão Serasa Limpa Nome oferece a renegociação pela internet, pelo smartphone e, a partir desta segunda-feira (9), nos escritórios da Serasa em todo o país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário