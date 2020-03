Notas Brasil Protesto marca 100 dias de tragédia em Paraisópolis

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Famílias dos nove jovens que morreram em dezembro do ano passado, em um baile funk, e moradores de Paraisópolis, em São Paulo, fizeram nesta segunda (9) um ato em homenagem aos jovens mortos. No protesto, que marca os 100 dias da tragédia, as famílias cobram a resolução do caso e a punição dos culpados.

